Резцова ответила братьям Бё, которые призвали Россию извиниться за допинг

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отреагировала на слова норвежского биатлониста Тарьея Бё, призвавшего Россию извиниться за допинговые нарушения. Тарьей и его брат Йоханнес Бё считают, что извинения – это едва ли не единственный путь для российских биатлонистов вернуться к соревнованиям без каких-либо ограничений.
«Российские спортсмены ни перед кем не должны извиняться. Они должны выходить на старт и доказывать своё превосходство. Биатлонисты из других стран просто нас боятся. Национальные сборные СССР и России — самые сильные!» — цитирует Резцову Sport24.
Братья Бё комментировали прошедшие в Спортивном арбитражном суде (CAS) слушания по делу между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
ВАДА рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года из-за изменений, внесённых в переданную агентству базу данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.
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