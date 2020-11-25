Губерниев: есть вопросы к тестам сборной России. Все «заболевшие» чувствуют себя прекрасно

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о положительных результатах тестов на коронавирус в составе сборной России. Ранее об этом сообщила пресс-служба IBU.



«В команде положительный тест у одного спортсмена и у трёх представителей персонала. Ждём официального подтверждения.

Будем требовать повторных тестов, к ним есть вопросы. Все «заболевшие» чувствуют себя прекрасно", — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Ранее Дмитрий сообщил, что владеет информацией о личности заражённого члена сборной, однако раскрывать имени не будет до появления официальной информации.



Главный тренер сборной Валерий Польховский подтвердил факт заражения в составе национальной команды.



Напомним, делегация сборной России находится в Контиолахти (Финляндия), где 28 ноября стартует новый сезон Кубка мира.



Помимо российской сборной положительные результаты тестов на коронавирус получили члены делегации национальных команд Латвии и Молдовы.