У Бабикова не нашли антител к коронавирусу
Биатлонист сборной России Антон Бабиков сдал тест на антитела, который не показал их наличие. Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Илья Трифанов.
«Бабикову в пятницу сделали тест на антитела, который показал, что в организме их нет. Это говорит о том, что либо Антон только начал болеть, либо его тест на COVID-19 был ошибочным. И у него есть шанс выступить в Контиолахти. Если, конечно, ему сделают новый тест», — сказал комментатор.
Напомним, ранее сообщалось, что сборная России по биатлону примет участие в первом этапе очередного сезона Кубка мира в Контиолахти без Бабикова, который заразился коронавирусом, и Евгения Гараничева, который контактировал с ним. Женская сборная выступит в полном составе.
Бабиков: не верю, что у меня какой-то вирус
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