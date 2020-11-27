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СБР пытается ускорить проведение повторного теста на коронавирус для Антона Бабикова

СБР пытается ускорить проведение повторного теста на коронавирус для Антона Бабикова
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) пытается добиться, чтобы Антон Бабиков досрочно прошёл повторный тест на коронавирус.

Бабиков, у которого 25 ноября обнаружили коронавирус, помещён на карантин вместе ещё с одним биатлонистом сборной России, Евгением Гараничевым, с которым делит гостиничный номер. Сдать повторный тест спортсменам не дают.

«Согласно финскому законодательству тест он теперь должен сдать только 1 декабря. Если результат окажется отрицательным, то он выйдет. То же самое касается и Евгения, который пока изолирован по 5 декабря.

Но мы пытаемся провести пораньше тест, поскольку существовала вероятность ошибки. Президент СБР Виктор Майгуров сейчас занимается этим вопросом», — приводит слова Польховского ТАСС.

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