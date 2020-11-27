СБР пытается ускорить проведение повторного теста на коронавирус для Антона Бабикова

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) пытается добиться, чтобы Антон Бабиков досрочно прошёл повторный тест на коронавирус.
Бабиков, у которого 25 ноября обнаружили коронавирус, помещён на карантин вместе ещё с одним биатлонистом сборной России, Евгением Гараничевым, с которым делит гостиничный номер. Сдать повторный тест спортсменам не дают.
«Согласно финскому законодательству тест он теперь должен сдать только 1 декабря. Если результат окажется отрицательным, то он выйдет. То же самое касается и Евгения, который пока изолирован по 5 декабря.
Но мы пытаемся провести пораньше тест, поскольку существовала вероятность ошибки. Президент СБР Виктор Майгуров сейчас занимается этим вопросом», — приводит слова Польховского ТАСС.
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