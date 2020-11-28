Латыпов — о ходе в индивидуальной гонке: для начала неплохо, но я знаю, что могу быстрее

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал итоги индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Допустив четыре промаха, он финишировал 43-м.



«Ход в районе 20-го и полторы минуты от Бё? Думаю, для первого старта неплохо. Особенно, если сравнивать с прошлым годом — виден прогресс. Как бы то ни было, знаю, что могу быстрее.



Рыхлая трасса? Да, достаточно сложная трасса. В подъёмах каша — мне, как биатлонисту с крупным телостложением было тяжело. Матвей ещё больше меня, значит ему было ещё тяжелее», — заявил Елисеев в эфире «Матч ТВ».



Сенсационную победу в гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, показавший десятое время.