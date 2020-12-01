Шопин дисквалифицирован на год за нарушение спортивной дисциплины

Биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на 12 месяцев за нарушение дисциплины, сообщил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), глава дисциплинарного комитета организации Алексей Нуждов.
«Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятиях сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины», — цитирует Нуждова ТАСС.
Ранее стало известно об исключении Шопина из состава сборной России.
27-летний Шопин — двукратный золотой медалист Универсиады в Осрблье (2015). Дебют биатлониста на Кубке мира состоялся 1 декабря 2016 года. 5 января 2017-го он показал лучший результат в карьере на Кубке мира, заработав впервые кубковые очки.
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