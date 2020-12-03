Антон Бабиков рассказал о тактике, которую он выбрал для спринта на втором этапе КМ

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о тактике, выбранной для спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), а также как проходила подготовка в этом году.
«Не бросаться, постараться пройти первый круг с запасом. Поддерживать скорость тех, кто тренировался и соревновался без перерыва, было бы сложно. Конечно, в гонке организму не хватило жёсткой работы. Хорошо разложился по дистанции, но это не говорит о высокой скорости. Если бы кинулся выдавать 100 процентов с первых метров, могло быть совсем плохо.
В стрельбе тоже не хватило практики последних дней. Кроме холостого тренажа ничем стрелковым не занимался. Очень надеюсь, что всё-таки попаду в пасьют и докажу свою состоятельность. Ну а насчёт эстафеты решат тренеры.
Подготовка в этом году? Процентов на 70 выше и по объему, и по интенсивности. На 60 точно. Очень заметная разница. Но даже несмотря на то, что пока нет желаемого результата, меня всё устраивает. Надеюсь, переварю эту работу и она не будет напрасной", — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».
- 3 декабря 2020
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