Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Антон Бабиков рассказал о тактике, которую он выбрал для спринта на втором этапе КМ

Антон Бабиков рассказал о тактике, которую он выбрал для спринта на втором этапе КМ
Биатлон 0

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о тактике, выбранной для спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), а также как проходила подготовка в этом году.

«Не бросаться, постараться пройти первый круг с запасом. Поддерживать скорость тех, кто тренировался и соревновался без перерыва, было бы сложно. Конечно, в гонке организму не хватило жёсткой работы. Хорошо разложился по дистанции, но это не говорит о высокой скорости. Если бы кинулся выдавать 100 процентов с первых метров, могло быть совсем плохо.

В стрельбе тоже не хватило практики последних дней. Кроме холостого тренажа ничем стрелковым не занимался. Очень надеюсь, что всё-таки попаду в пасьют и докажу свою состоятельность. Ну а насчёт эстафеты решат тренеры.

Подготовка в этом году? Процентов на 70 выше и по объему, и по интенсивности. На 60 точно. Очень заметная разница. Но даже несмотря на то, что пока нет желаемого результата, меня всё устраивает. Надеюсь, переварю эту работу и она не будет напрасной", — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Антон Бабиков — о 55-м месте в спринте: определённые задачи удалось реализовать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020