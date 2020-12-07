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Два биатлониста оказались заражены коронавирусом после этапа КМ в Контиолахти

Два биатлониста оказались заражены коронавирусом после этапа КМ в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

По итогам заключительного тестирования на коронавирус участников этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) положительный результат показали тесты двух спортсменов. Это представители Румынии и Молдавии, сообщает Международный союз биатлонистов на своей странице в «Твиттере».

Органы здравоохранения Финляндии отправили обоих спортсменов на карантин. Сообщается, что на минувшей недели они уже находились на самоизоляции, так как контактировали с членами команды, заражёнными коронавирусом. По окончании карантина они вновь были протестированы, и теперь уже их результаты оказались положительными. Их ожидает повторный семидневный карантин.

Напомним, перед первым этапом Кубка мира положительный результат показал тест на коронавирус Антона Бабикова, который впоследствии стартовал на втором этапе соревнований. А его сосед по номеру Евгений Гараничев уехал в Россию и вернётся на Кубок мира только в Хохфильцене (Австрия).

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