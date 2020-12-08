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«Журналюги придумали». Анфиса Резцова опровергла свои слова о допинге

«Журналюги придумали». Анфиса Резцова опровергла свои слова о допинге
Биатлон 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова опровергла свои слова о применении допинга в ходе карьеры. Ранее в интервью она сказала: «Не отрекаюсь от допинга, я это делала».

«Я про допинг уже ничего давно не говорю. Это не моя тема уже. Я один раз проговорилась и больше не хочу. Слово «допинг» я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала. Это уже придумали журналюги, перефразировали, и другой смысл уже получается.

У нас была специализированная программа докторская. Помощь для восстановления. Знающий профессионал делал инъекции, и это помогало. Я чувствовала, что и сердечко восстанавливало, и объёмы заполняю нормально», – цитирует Резцову «Общественная служба новостей».

Анфиса Резцова: не отрекаюсь от допинга. Я это делала
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