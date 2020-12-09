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Опубликовано видео импровизированной тренировки в Хохфильцене сборной России по биатлону

Опубликовано видео импровизированной тренировки в Хохфильцене сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

В официальном «инстаграме» Союза биатлонистов России (СБР) появилось видео, в котором показана импровизированная тренировка национальной команды.

«Трасса этапа Кубка мира в Хохфильцене сегодня закрыта для тренировок команд, но кто ищет, тот всегда найдёт. Эксклюзив от старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова», — отмечается в подписи к видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Союза биатлонистов России.

Кубок мира по биатлону. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

11 декабря, пятница

Спринт, женщины — 13.30 мск
Спринт, мужчины — 16.20

12 декабря, суббота

Эстафета, женщины — 13.45
Гонка преследования, мужчины — 16.45

13 декабря, воскресенье

Гонка преследования, женщины — 13.45
Эстафета, мужчины — 16.00

Кубок мира по биатлону 2020-2021.

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