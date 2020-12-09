Карим Халили: после окончания отборов было немного неприятно

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал попадание в заявку сборной на этап Кубка мира в Хохфильцене. Он не попал в состав по итогам отборочных стартов, но получил вызов в национальную команду после успешного выступления на этапах Кубка России.

«Планировал сразу попасть в команду, но состояние было довольно загруженное. До старта Кубка мира оставалось более двух недель. Непосредственно до отбора я провёл тяжёлый сбор, на протяжении почти целого месяца проделал хорошую тренировочную работу и к отбору подошёл на фоне загрузки. Честно говоря, рассчитывал, что этого будет достаточно, чтобы пробиться в команду, но некоторые проблемы со стрельбой помешали.

После отборочных стартов и до старта Кубка России я постарался не сбавлять оборотов на тренировках, а когда начались гонки, нагрузки снизились, и состояние начало улучшаться. В прошлом сезоне был тот же сценарий – я стал сбавлять нагрузки непосредственно перед стартами и разгонялся в ходе сезона.

Ругал ли себя после неудачного отбора? На удивление спокойно отреагировал, хотя сразу после окончания отборов было немного неприятно. Сразу переключился на то, чтобы как можно лучше подготовиться к этапам Кубка России и доказывать свою состоятельность. Правда, как я уже сказал, прежде всего проделал всю запланированную работу и гонки в Ханты-Мансийске бежал на фоне небольшой загруженности", — цитирует Халили официальный сайт СБР.

Халили также поделился впечатлениями от старта Кубка мира.

«Бросилось в глаза, что многие команды и отдельные спортсмены выступают не на том уровне, которого от них ждали. Впрочем, пока только начало сезона, какой-то плодотворный анализ можно сделать только после четырёх этапов», — сказал биатлонист.