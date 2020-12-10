Хованцев: у нас нет спортсменов, близких к Логинову по ходу и психологии

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, почему команды, как правило, на последний этап эстафеты ставят лидеров, и привёл в пример чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова.
«На последнем этапе нужно удержать преимущество, когда команда лидирует, или отыграть отставание, которое спортсмену привезли. Он должен уметь как спокойно проходить последний этап, так и рисковать на рубежах. На последний этап все, как правило, ставят лидеров. Возможности, чтобы много отыграть ходом, у отстающего практически нет. Поэтому нужно сокращать отставание за счёт быстрой и точной стрельбы.
В качестве примера приведу Сашу Логинова. Ему практически всегда нужно было отыгрываться на последнем этапе, кроме Оберхофа, когда он ушёл лидером, и оставалось только удержать преимущество. А в остальных эстафетах Саше приходилось и напрягаться ходом, и ускорять стрельбу, рисковать. А на фоне порывистого ветра риски увеличиваются. Логинов со своими этапами всегда справлялся, даже когда брал третий дополнительный патрон. Я считаю, что у нас пока нет спортсменов, близких к нему по ходу и психологии, способности ориентироваться в ситуации», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».
Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021.
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