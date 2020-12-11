Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонисток в спринте в Хохфильцене

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Ульяна Кайшева, ставшая 18-й.
«Мы все видели, не совсем девочки справились со стрельбой. Три-четыре промаха и больше. Это недостаточно конкурентно, чтобы завоёвывать высокие места, поэтому основная причина в этом. Ноль — он и в Африке ноль. Надо стрелять ноль. Даже с одним промахом некоторые девочки смогли бы бороться за медали.
Разницы по группам никакой нет. Трасса великолепная, одинаковая, что для первой группы, что для четвёртой. Лыжи работали нормально. Пообщались с сервисёрами уже, с лыжами проблем нет.
Физическое состояние не блестящее? Можно сказать и так. Может, не все отреагировали на высоту, здесь 1000 метров. Организмы разные. У кого-то помощнее, у кого-то послабее. Время покажет", — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
Победительницей гонки стала Динара Алимбекова из Беларуси.
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