Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонисток в спринте в Хохфильцене

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Ульяна Кайшева, ставшая 18-й.

«Мы все видели, не совсем девочки справились со стрельбой. Три-четыре промаха и больше. Это недостаточно конкурентно, чтобы завоёвывать высокие места, поэтому основная причина в этом. Ноль — он и в Африке ноль. Надо стрелять ноль. Даже с одним промахом некоторые девочки смогли бы бороться за медали.

Разницы по группам никакой нет. Трасса великолепная, одинаковая, что для первой группы, что для четвёртой. Лыжи работали нормально. Пообщались с сервисёрами уже, с лыжами проблем нет.

Физическое состояние не блестящее? Можно сказать и так. Может, не все отреагировали на высоту, здесь 1000 метров. Организмы разные. У кого-то помощнее, у кого-то послабее. Время покажет", — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Победительницей гонки стала Динара Алимбекова из Беларуси.