Динара Алимбекова прокомментировала сенсационную победу в спринте в Хохфильцене

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала первую победу в карьере, которую ей удалось одержать на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. 24-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и опередила Тириль Экхофф (Норвегия) и Франциску Пройс (Германия).

«Спасибо всем, кто за меня болел. Наверное, эмоции полностью ещё не дошли до мозга, пока особо ничего не могу сказать. Конечно, рада успеху, жду следующих гонок, одна победа — это слишком мало, впереди целый сезон», — рассказала Алимбекова в эфире телеканала Eurosport 1.

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Сегодня, 11 декабря, состоится мужской спринт, начало — в 16:20 мск.

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