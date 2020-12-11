Миронова — о 73-м месте в спринте: это фиаско. Но ничего такого не произошло

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсменка, допустившая три промаха, заняла 73-е место.

«Три промаха — обидно, я не допустила ни одной грубой ошибки, но это были промахи… Волков предположил, что слишком быстро подходила к рубежу? Думаю, здесь совсем другое было. Наверное, нужно было сделать поправку перед рубежом. Грубых ошибок я не допустила. После стрельбы лёжа нужно было постараться быстро пройти круги, но не задохнуться на «стойке».

Эстафета? Решать тренерам, кому её бежать. Сделаю выводы и буду работать дальше. Это фиаско, но ничего такого не произошло, будем работать дальше», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».