Женская сборная России по биатлону занимает пятое место в Кубке наций
Женская сборная России сохранила за собой пятую строчку в зачёте Кубка наций по итогам спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция – 2099.
2. Франция – 1915.
3. Германия – 1884.
4. Норвегия – 1863.
5. Россия – 1753.
6. Украина – 1665.
6. Австрия – 1665.
8. Беларусь – 1664.
9. Италия – 1580.
10. Швейцария – 1501.
Победительницей спринтерской гонки стала представительница Беларуси Динара Алимбекова. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф. Тройку призёров замкнула немка Франциска Пройс. В общем зачёте Кубка мира лидирует шведка Ханна Эберг.
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