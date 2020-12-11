Женская сборная России по биатлону занимает пятое место в Кубке наций

Женская сборная России сохранила за собой пятую строчку в зачёте Кубка наций по итогам спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция – 2099.

2. Франция – 1915.

3. Германия – 1884.

4. Норвегия – 1863.

5. Россия – 1753.

6. Украина – 1665.

6. Австрия – 1665.

8. Беларусь – 1664.

9. Италия – 1580.

10. Швейцария – 1501.

Победительницей спринтерской гонки стала представительница Беларуси Динара Алимбекова. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф. Тройку призёров замкнула немка Франциска Пройс. В общем зачёте Кубка мира лидирует шведка Ханна Эберг.