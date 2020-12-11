Антон Бабиков: стремился изменить своё самочувствие, но не получилось

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Бабиков зашёл на два штрафных круга и уступил лидерам более двух минут.

«Сложно описывать ощущения, но, конечно, они далеки от идеальных. Даже несмотря на то, что здесь есть приятные моменты, которые хочется вспоминать, акклиматизация всегда даётся тяжело. Как правило, на пятый день гонки не выдаются лучшими. Да, все сейчас в равных условиях. Тут всё зависит от того, кто как умеет себя настраивать и кто как предрасположен. Все, кто сегодня так бежит, молодцы. Я поражаюсь этим людям.

Что касается меня, то вчера я пытался проводить рисковую работу, стремился изменить своё самочувствие, но не получилось. Не подпортил ли? Трудно сейчас подпортить. Когда плохое самочувствие, нужно что-то пытаться изменить тяжёлой работой. А лежать и отдыхать — мы пробовали, так не работает", — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».