Валерий Польховский: антирекорд? Как на сегодня готовы, так и выступаем

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выступление мужской сборной России в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший из россиян Александр Логинов занял 20-е место. Гонка стала для сборной России 29-й подряд без медалей – это антирекорд.

«Антирекорд? Ну что сделаешь. Как на сегодня готовы, так и выступаем. Прогресс есть. В прошлый раз лучшим было 33-е место, сейчас 20-е. Видно, что команда ещё не разбежалась. Думаю, паниковать не надо. Не хотел бы кого-то выделять. Всё на табло. Пока немного ребятам не хватает, и прежде всего меня беспокоит стрелковая часть.

Гараничев сегодня отстрелял без штрафа, а это был первый официальный старт в сезоне. Остальные — движения немного затянутые, и это говорит о том, что ещё не набрали форму. Латыпову немного не хватило стрельбы. В последнее время мы ему говорили, что пора уже стрелять на ноль. Сегодня собрался и допустил один промах, достойно боролся.

У Елисеева видим прогресс. Постоянно с ним беседуем на эту тему, анализируем, и раскладки последних стартов показывают, что Матвей начинает понимать, как раскладывать свои силы на дистанции. У него на той гонке был небольшой психологический срыв, поэтому здесь на первом круге он был максимально мобилизован. Из-за этого на последнем круге он просто встал", — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».