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Валерий Польховский: антирекорд? Как на сегодня готовы, так и выступаем

Валерий Польховский: антирекорд? Как на сегодня готовы, так и выступаем
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выступление мужской сборной России в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший из россиян Александр Логинов занял 20-е место. Гонка стала для сборной России 29-й подряд без медалей – это антирекорд.

«Антирекорд? Ну что сделаешь. Как на сегодня готовы, так и выступаем. Прогресс есть. В прошлый раз лучшим было 33-е место, сейчас 20-е. Видно, что команда ещё не разбежалась. Думаю, паниковать не надо. Не хотел бы кого-то выделять. Всё на табло. Пока немного ребятам не хватает, и прежде всего меня беспокоит стрелковая часть.

Гараничев сегодня отстрелял без штрафа, а это был первый официальный старт в сезоне. Остальные — движения немного затянутые, и это говорит о том, что ещё не набрали форму. Латыпову немного не хватило стрельбы. В последнее время мы ему говорили, что пора уже стрелять на ноль. Сегодня собрался и допустил один промах, достойно боролся.

У Елисеева видим прогресс. Постоянно с ним беседуем на эту тему, анализируем, и раскладки последних стартов показывают, что Матвей начинает понимать, как раскладывать свои силы на дистанции. У него на той гонке был небольшой психологический срыв, поэтому здесь на первом круге он был максимально мобилизован. Из-за этого на последнем круге он просто встал", — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Худший день в истории российского биатлона. Наша сборная побила вечный антирекорд
Мужской спринт в Хохфильцене стал 29-й гонкой подряд без медалей для сборной России. Так низко наши биатлонисты ещё не падали.
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