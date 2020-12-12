Кайшева пояснила, почему на протяжении недели отказывалась от интервью

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева пояснила, почему на протяжении недели отказывалась давать интервью.



«Не ставлю цели на сезон. Предпочитаю краткосрочные задачи, это продуктивнее. Все люди индивидуальные, и каждый ищет свой путь. Почему долго не давала интервью? Не очень люблю давать интервью. Плюс многие ожидали от меня реабилитации за тот ответ. Однако ничего не могу ни добавить, ни убавить», — цитирует Кайшеву «Матч ТВ».



Предполагалось, что такое решение было принято спортсменкой после критики со стороны комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева. После спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира Ульяна заявила, что не ставила на сезон никаких целей. Губерниев, комментируя её слова, сказал, что людям не стоит заниматься спортом без цели стать лучшим.

Павлова и Кайшева не дали интервью в эфире «Матч ТВ» после эстафеты на этапе Кубка мира