Валерий Польховский поделился мнением, что нужно сборной России для успешного выступления

Главный тренер сборной России Валерий Польховский по окончании женской эстафеты в Хохфильцене (Австрия) поделился мнением, что необходимо национальной команде для успешного выступления.

«Не хватило среднегорья в подготовке? Прежде всего скажу, что высота здесь, в Хохфильцене, не настолько критичная, всего 1000 метров, это не Антхольц, там бы отсутствие подготовки в среднегорье могло сказаться. Это не основная причина. Может быть, два-три спортсмена и отреагируют остро, но остальные должны нормально себя чувствовать на этой высоте.

Конечно, те же французы постоянно живут и тренируются на высоте, и им в этом плане легче адаптироваться на любом этапе КМ в среднегорье. Нам же нужно минимум два, а то и три сбора провести в горах, и тогда мы можем успешно выступать.

Это хорошо забытое старое. Ещё в советской практике постоянно работали люди, которые досконально определяли, сколько дней нужно провести в горах во время предсезонки. Например, перед ОИ 2002 года в Солт-Лейк-Сити нам сказали, что нужно набрать 60–80 дней до старта в горах», — цитирует Польховского «Матч ТВ».