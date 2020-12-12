Польховский — о целях в эстафете на этапе КМ: если не бороться за медаль, зачем выходить
Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выступление российских биатлонистов в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия), а также поделился мнением о мужской эстафете, которая состоится завтра, 13 декабря.
«Задача в эстафете? Если не бороться за медаль, зачем выходить? Будем бороться. Откровенно говоря, сегодня работа ребят мне понравилась. Конечно, гандикап в полторы минуты сложно отыграть. Но настрой ребят понравился. Потихонечку идём вперёд. Но в эстафете совсем другая программа. Там больше решает психология.
Проводим ли психологические беседы с ребятами? Обязательно, работы в этом плане ведутся», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
Антон Бабиков не вошёл в эстафетный квартет России на этапе Кубка мира в Хохфильцене
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