Польховский: думаю, тот посыл, который есть у болельщиков, мы реализуем в высокие места

Главный тренер сборной России Валерий Польховский по окончании мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) обратился к болельщикам национальной команды.

«Что сказал бы болельщикам? Поблагодарил бы их за терпение. Думаю, тот посыл, который у них есть, мы в ближайшее время реализуем в высокие места.

Пообщался ли с девушками? Поддержали девчонок. Забыли и поехали дальше», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший из россиян Александр Логинов занимает 19-е место. В топ-30 также входят Матвей Елисеев (23-й) и Эдуард Латыпов (27-й).