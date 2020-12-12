Польховский: думаю, тот посыл, который есть у болельщиков, мы реализуем в высокие места
Главный тренер сборной России Валерий Польховский по окончании мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) обратился к болельщикам национальной команды.
«Что сказал бы болельщикам? Поблагодарил бы их за терпение. Думаю, тот посыл, который у них есть, мы в ближайшее время реализуем в высокие места.
Пообщался ли с девушками? Поддержали девчонок. Забыли и поехали дальше», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
Напомним, норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший из россиян Александр Логинов занимает 19-е место. В топ-30 также входят Матвей Елисеев (23-й) и Эдуард Латыпов (27-й).
Польховский — о целях в эстафете на этапе КМ: если не бороться за медаль, зачем выходить
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