Й. Бё показал лучший ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Логинов — пятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший лыжный ход в гонке с общим стартом на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Чистое время прохождения дистанции составило 31 минуту 40,3 секунды.



Вторую скорость на дистанции показал норвежец Йоханнес Дале. Третий ход у шведа Себастиана Самуэльссона.



Лучшим из россиян стал Александр Логинов, проигравший на лыжне Йоханнесу Бё 24,9 секунды.



Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, Австрия.

Мужчины. Масс-старт. Лыжный ход



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.40,3

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +4,7

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +20,0

4. Мартин Понсилуома (Швеция) — +24,8

5. Александр Логинов (Россия) — +24,9…

17. Эдуард Латыпов (Россия) — +54,2…

22. Матвей Елисеев (Россия) — +1.12,8…

28. Евгений Гараничев (Россия) — +1.50,3.