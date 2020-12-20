Й. Бё показал лучший ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Логинов — пятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший лыжный ход в гонке с общим стартом на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Чистое время прохождения дистанции составило 31 минуту 40,3 секунды.
Вторую скорость на дистанции показал норвежец Йоханнес Дале. Третий ход у шведа Себастиана Самуэльссона.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, проигравший на лыжне Йоханнесу Бё 24,9 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, Австрия.
Мужчины. Масс-старт. Лыжный ход
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.40,3
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +4,7
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +20,0
4. Мартин Понсилуома (Швеция) — +24,8
5. Александр Логинов (Россия) — +24,9…
17. Эдуард Латыпов (Россия) — +54,2…
22. Матвей Елисеев (Россия) — +1.12,8…
28. Евгений Гараничев (Россия) — +1.50,3.
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