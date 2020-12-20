Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Казакевич — 26-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд сохранила за собой лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Второе место занимает шведка Ханна Эберг, которая в масс-старте была только 14-й. На третью позицию поднялась норвежка Тириль Экхофф, которая выиграла на четвёртом этапе спринт и пасьют, а также стала второй в масс-старте.



Лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира и единственная участница масс-старта Ирина Казакевич, заняв 24-е место, опустилась на 26-ю позицию.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

После девяти гонок



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 415.

2. Ханна Эберг (Швеция) – 378.

3. Тириль Экхофф (Норвегия) — 346…

26. Ирина Казакевич (Россия) – 125…

33. Светлана Миронова (Россия) – 83.

34. Ульяна Кайшева (Россия) – 78.

35. Евгения Павлова (Россия) – 73.

Отмучились. Сборная России по биатлону в новом сезоне не завоевала ни одной медали Гонки с общего старта в Хохфильцене продлили антирекордную серию сборной России до 39 стартов без медалей. Будут ли сделаны выводы?