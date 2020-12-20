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Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Казакевич — 26-я

Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Казакевич — 26-я
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд сохранила за собой лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Второе место занимает шведка Ханна Эберг, которая в масс-старте была только 14-й. На третью позицию поднялась норвежка Тириль Экхофф, которая выиграла на четвёртом этапе спринт и пасьют, а также стала второй в масс-старте.

Лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира и единственная участница масс-старта Ирина Казакевич, заняв 24-е место, опустилась на 26-ю позицию.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После девяти гонок

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 415.
2. Ханна Эберг (Швеция) – 378.
3. Тириль Экхофф (Норвегия) — 346…
26. Ирина Казакевич (Россия) – 125…
33. Светлана Миронова (Россия) – 83.
34. Ульяна Кайшева (Россия) – 78.
35. Евгения Павлова (Россия) – 73.

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