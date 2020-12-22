Йоханнес Бё: IBU мог бы перенести дату возобновления сезона на неделю

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Йоханнес Бё предположил, что Международный союз биатлонистов мог бы изменить сроки проведения пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия), чтобы уменьшить риск заражения спортсменов коронавирусом.
«IBU мог бы перенести дату возобновления сезона на неделю, чтобы после Рождества прошло ещё больше времени. Но в то же время я считаю, чем меньше пауза между соревнованиями, тем серьёзнее будет отношение спортсменов. Люди не хотят терять свою форму и стараются её беречь», — приводит слова Бё NRK.
По итогам четырёх этапов Кубка мира, которые прошли в Контиолахти (Финляндия) и Хохфильцене (Австрия), Йоханнес Бё лидирует в общем зачёте. Пятый этап Кубка мира в Оберхофе стартует 8 января.
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