Призёр чемпионата мира — о российских биатлонистках: с девочками всё печально

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина прокомментировала результаты российских биатлонисток в нынешнем сезоне. В активе россиянок за четыре этапа Кубка мира нет ни одной медали.
«С девочками всё печально, подвижек мало и практически не видно. Столько времени прошло, а подвижек нет. Миронова обещала менять что-то, а в этом году я не понимаю, что с ней происходит. Как объяснить? Возможно, это идёт с юниорского возраста, если там не научили стрелять, то ещё сложнее научиться сейчас. Уже оттуда нужно идти подготовленным, в её возрасте сложно изменить что-то в стрельбе. Казалось бы, ну вот сделай акцент на стрельбу, отработай «на ноль», но та же Казакевич на каждом рубеже собирает круги, безобразная стрельба», — приводит слова Сорокиной сайт «Матч ТВ».
Сорокина также отреагировала на высказывание бывшего президента Союза биатлонистов России Владимира Драчеёа, раскритиковавшего состав команды.
«Слова Драчёва? Я не соглашусь, команда была и при нём, когда он был во главе СБР. Это просто отголоски его обиды, его в прошлом году одного винили во всём, а он теперь всё перекладывает на нынешнего главу, это его не красит. Давно пора сплотиться и работать на команду», — сказала Сорокина.
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