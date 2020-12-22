Стина Нильссон выступит в составе сборной Швеции на Кубке IBU
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, будет представлять сборную Швеции на Кубке IBU, сообщает Expressen.
«Очень рада, что получила заветное место. Чувствую, что набралась опыта и готова к такой важной задаче. Это очень приятное ощущение», — прокомментировала Нильссон.
Первый этап Кубка IBU пройдёт с 14 по 17 января 2021 года в Арбере (Германия).
27-летняя Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.
Стина Нильссон впервые завоевала медаль на соревнованиях по биатлону
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