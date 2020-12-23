Дмитрий Губерниев — о самоподготовке Логинова: есть несколько но

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение российского биатлониста Александра Логинова остаться на самоподготовке перед январскими этапами Кубка мира.

«Итак, биатлонист Александр Логинов не едет на новогодний сбор на Хмелёвские озёра. Это рядом с Красной Поляной. Это Сочи, это высота. И, таким образом, перед оберхофскими январскими этапами Кубка мира Логинов будет тренироваться дома, скорее всего, у себя в Саратове. И здесь очевидно, что тренерский штаб мужской сборной решил не вмешиваться в тренировочный процесс российского чемпиона мира, уповая на то, что как раз Саша имеет довольно богатый опыт подготовки к решающим стартам. Он должен подойти к чемпионату мира в оптимальной форме.

Но есть несколько но. И прежде всего — насколько Логинов, тренируясь самостоятельно, сможет наладить стрельбу. И прежде всего из положения стоя. Потому что здесь нужен достойный спарринг и наличие рядом опытного тренера. Во всяком случае хорошего советчика. И всё это пока вызывает вопросы, но в любом случае в спорте определяющим является результат. Если Логинов сумеет этот результат показать уже в начале января в Оберхофе, это значит, он идёт правильной дорогой. Но а если у него не будет получаться и у всех остальных, то да здравствует централизованная подготовка. Но на эту тему можно будет рассуждать уже после чемпионата мира", — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля 2021 года.