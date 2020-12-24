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Стал известен состав сборной Франции на пятый этап Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав сборной Франции на пятый этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Стал известен состав сборной Франции на пятый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), который пройдёт с 8 по 10 января 2021 года.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Сборная Франции. Состав

Женщины: Каролин Коломбо, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.

Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону (оставшиеся этапы)

5. Оберхоф (Германия) — 8-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесён на один день
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