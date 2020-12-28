Текстовая онлайн-трансляция биатлонной «Рождественской гонки» — 2020

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Сегодня, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная биатлонная «Рождественская гонка». Россию на этих соревнованиях представят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

В состав участников также вошли:

Германия — Денизе Херрман и Бенедикт Долль, Франциска Пройс и Симон Шемпп.

Италия — Доротея Вирер и Лукас Хофер.

Чехия — Маркета Давидова и Михал Крчмар.

Австрия — Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

Украина — Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.

Швеция — Элизабет Хёгберг и Турстейн Стенерсен.

Швейцария — Лена Хекки и Себастьян Штальдер.

Беларусь — Динара Алимбекова и Антон Смольский.

В рамках «Рождественской гонки» состоятся масс-старт (начало — в 20:10 мск) и гонка преследования (начало — в 21:25 мск).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Рождественской гонки»:

текстовая онлайн-трансляция масс-старта на «Рождественской гонке»

текстовая онлайн-трансляция гонки преследования на «Рождественской гонке»