Текстовая онлайн-трансляция биатлонной «Рождественской гонки» — 2020

Сегодня, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная биатлонная «Рождественская гонка». Россию на этих соревнованиях представят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.
В состав участников также вошли:
Германия — Денизе Херрман и Бенедикт Долль, Франциска Пройс и Симон Шемпп.
Италия — Доротея Вирер и Лукас Хофер.
Чехия — Маркета Давидова и Михал Крчмар.
Австрия — Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.
Украина — Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.
Швеция — Элизабет Хёгберг и Турстейн Стенерсен.
Швейцария — Лена Хекки и Себастьян Штальдер.
Беларусь — Динара Алимбекова и Антон Смольский.
В рамках «Рождественской гонки» состоятся масс-старт (начало — в 20:10 мск) и гонка преследования (начало — в 21:25 мск).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Рождественской гонки»:
текстовая онлайн-трансляция масс-старта на «Рождественской гонке»
текстовая онлайн-трансляция гонки преследования на «Рождественской гонке»
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