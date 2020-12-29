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«Всё на нас, на россиян». А. Резцова объяснила неудачи в биатлоне давлением со стороны CAS

«Всё на нас, на россиян». А. Резцова объяснила неудачи в биатлоне давлением со стороны CAS
Биатлон / Кубок мира 0
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что неудачи сборной России по биатлону объясняются давлением, которое испытывают спортсмены со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS). Напомним, безмедальная серия сборной России составляет 39 гонок.

«Мне кажется, Спортивный арбитражный суд нас психологически задавливает. Я полагаю, у других тоже есть проблемы, но почему-то всё на нас, на нас, на нас, на россиян. И Елисеев ни в чём не виноват, и Логинов своё уже давно закрыл. Но давление до сих пор отражается», — цитирует Резцову Sport24.

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Также Резцова оценила победу Евгении Павловой и Матвея Елисеева в «Рождественской гонке».

«Этот успех Елисеева и Павловой, конечно, после провальных выступлений на Кубке мира стал шоком, пожалуй, для всех. На предпоследнем этапе гонки уже появилась вера, что могут победить. Хотя психологически всей сборной эта гонка вряд ли поможет. То, как биатлонисты выступают у нас индивидуально и по этапам Кубка России, и по этапам Кубка мира, — в этом есть какая-то недоделка», — сказала она.

Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.

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