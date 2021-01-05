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Два чешских биатлониста не выступят на этапе Кубке мира в Оберхофе из-за коронавируса

Два чешских биатлониста не выступят на этапе Кубке мира в Оберхофе из-за коронавируса
Биатлон / Кубок мира 0

Чешские биатлонисты Михал Крчмарж и Адам Вацлавик заразились коронавирусом и не выступят на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Вместо них в соревнованиях примут участие Томаш Микиска и Милан Жемличка. Отмечается, что возможность выступить в Кубке мира получат также другие молодые спортсмены, среди которых Витезслав Хорниг и Тереза Винкларкова.

«Всё Рождество Крчмарж находился в изоляции. Он даже не встречался с родителями. Нам будет его очень не хватать, но ничего не поделаешь», — приводит слова главного тренера сборной Чехии Ондржея Рыбаржа Idnes.cz.

Напомним, в Оберхофе состоятся два этапа Кубка мира: с 8 по 10 января и с 13-го по 17-е. Крчмарж в общем зачёте турнира занимает 21-е место и является лидером среди чехов.

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