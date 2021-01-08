Йоханнес Бё отреагировал на обнаружение коронавируса в сборной Норвегии

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», лидер общего зачёта Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал известие об обнаружении коронавируса в сборной Норвегии. Положительным оказался результат теста начальника сервис-бригады сборной Норвегии Тобиас Даль Фенре.
Даль Фенре ещё в понедельник, 4 января, сдал анализ на наличие в организме коронавирусной инфекции, и результат теста оказался отрицательным. После прибытия в Оберхоф он сдал второй анализ, и на этот раз результат теста оказался положительным. Специалист и ещё трое членов сборной, контактировавших с ним, ушли на самоизоляцию.
«В команде все восстановились, все здоровы. Но из-за этой ситуации мы теряем смазчиков. В то же время я уверен, что оставшиеся у нас специалисты хороши в своём деле», — приводит слова Бё NRK.
Пятый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия) стартует сегодня, 8 января.
- 8 января 2021
-
09:19
-
09:12
-
09:08
-
09:08
-
00:16
-
00:02
- 7 января 2021
-
23:43
-
22:42
-
22:33
-
20:06
-
18:17
-
18:12
-
15:44
-
15:17
-
13:00
-
11:44
-
11:20
-
10:55
-
09:18
-
09:00
-
01:03
- 6 января 2021
-
23:32
-
23:21
-
23:03
-
22:16
-
20:03
-
15:35
-
15:34
-
11:23
-
00:48
- 5 января 2021
-
21:02
-
20:02
-
16:45
-
15:26
-
14:08