Йоханнес Бё отреагировал на обнаружение коронавируса в сборной Норвегии

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», лидер общего зачёта Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал известие об обнаружении коронавируса в сборной Норвегии. Положительным оказался результат теста начальника сервис-бригады сборной Норвегии Тобиас Даль Фенре.

Даль Фенре ещё в понедельник, 4 января, сдал анализ на наличие в организме коронавирусной инфекции, и результат теста оказался отрицательным. После прибытия в Оберхоф он сдал второй анализ, и на этот раз результат теста оказался положительным. Специалист и ещё трое членов сборной, контактировавших с ним, ушли на самоизоляцию.

«В команде все восстановились, все здоровы. Но из-за этой ситуации мы теряем смазчиков. В то же время я уверен, что оставшиеся у нас специалисты хороши в своём деле», — приводит слова Бё NRK.

Пятый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия) стартует сегодня, 8 января.