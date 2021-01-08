Дмитрий Губерниев: наши спортсмены всех победят! Но это не точно
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в преддверии этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) опубликовал пост в «Инстаграме», в котором выразил надежду, что российские спортсмены добьются успеха.
«Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места! А снег не знал и падал, а снег не знал и падал, земля была прекрасна, прекрасна и чиста! Пламя биатлона разгорится в пятницу! Наши спортсмены всех победят, но это не точно!» — написал он, прикрепив текст к ярким фотографиям из Оберхофа.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Напомним, сегодня, 8 января, в Оберхофе состоятся спринтерские гонки у женщин и у мужчин.
Бабиков стартует шестым в спринте в Оберхофе, Логинов — 52-м
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