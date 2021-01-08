Дебютант сборной Норвегии Баккен рассказал о проблемах с сердцем

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен, вошедший в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе, рассказал о проблемах с сердцем. 22-летний спортсмен сегодня, 8 января, проведёт свою дебютную гонку в Кубке мира.

«У меня сильно учащается пульс, я ощущаю напряжение, выделяется много молочной кислоты. В целом это не опасно, но когда так происходит, это ограничивает мои возможности и раздражает», — приводит слова Баккена NRK.

Баккен должен был дебютировать на Кубке мира ещё на этапе в Хохфильцене, но в те же сроки проходило его обследование в клинике, поэтому он в заявку не попал.

«Несколько лет это меня не беспокоило, но в последнее время всё стало серьёзнее. Поэтому я решил отказаться от выступления на Кубке мира и предпринял несколько шагов в верном направлении, пытаясь решить проблему с сердцем. Я пользуюсь специальным устройством, которое всё время мониторит состояние сердца», — сказал норвежец.

Биатлонист также поделился ожиданиями от предстоящей спринтерской гонки.

«Мне хочется ущипнуть себя. Моя цель — провести гонку на своём уровне. Пожалуй, я не могу рассчитывать на лучший результат в своей первой же гонке на Кубке мира. Надеюсь, смогу показать себя и получить опыт, который можно будет использовать в будущем», — отметил Баккен.