Лариса Куклина: 39 гонок без медалей? Не слышала, не знаю

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала безмедальную серию национальной команды, которая в настоящее время составляет 39 гонок.
«39 гонок без медалей? Не слышала, не знаю… Серьёзно, я вообще не знаю, что в интернете творится, вообще не открываю. У меня только «Инстаграм», и то его зачастую муж ведёт. Я больше ничего не вижу.
39 гонок без медалей – это, конечно, нехорошо, печаль. Но я уверена, что каждый пытается показать максимальный результат. Видимо, мы готовы на то, что показываем», — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
Также она рассказала о подготовке к спринтерской гонке в Оберхофе, которая состоится сегодня, 8 января.
«У меня получилось немного дней на сборе в горах. Я даже, наверное, не прошла акклиматизацию – и обратно спустились. Спринт покажет, как самочувствие. Мы продолжаем фиксировать руку, постоянно мажу. В принципе она не беспокоит», — добавила Лариса.
- 8 января 2021
-
13:45
-
13:33
-
13:01
-
12:00
-
11:58
-
10:18
-
09:37
-
09:30
-
09:25
-
09:19
-
09:12
-
09:08
-
09:08
-
00:16
-
00:02
- 7 января 2021
-
23:43
-
22:42
-
22:33
-
20:06
-
18:17
-
18:12
-
15:44
-
15:17
-
13:00
-
11:44
-
11:20
-
10:55
-
09:18
-
09:00
-
01:03
- 6 января 2021
-
23:32
-
23:21
-
23:03
-
22:16
-
20:03