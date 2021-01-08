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Лариса Куклина: 39 гонок без медалей? Не слышала, не знаю

Лариса Куклина: 39 гонок без медалей? Не слышала, не знаю
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала безмедальную серию национальной команды, которая в настоящее время составляет 39 гонок.

«39 гонок без медалей? Не слышала, не знаю… Серьёзно, я вообще не знаю, что в интернете творится, вообще не открываю. У меня только «Инстаграм», и то его зачастую муж ведёт. Я больше ничего не вижу.

39 гонок без медалей – это, конечно, нехорошо, печаль. Но я уверена, что каждый пытается показать максимальный результат. Видимо, мы готовы на то, что показываем», — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Также она рассказала о подготовке к спринтерской гонке в Оберхофе, которая состоится сегодня, 8 января.

«У меня получилось немного дней на сборе в горах. Я даже, наверное, не прошла акклиматизацию – и обратно спустились. Спринт покажет, как самочувствие. Мы продолжаем фиксировать руку, постоянно мажу. В принципе она не беспокоит», — добавила Лариса.

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