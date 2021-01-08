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Каминский призвал изменить систему отбора в сборную России по биатлону

Каминский призвал изменить систему отбора в сборную России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский призвал изменить систему отбора в национальную команду. Его спросили, выступает ли он за изменение системы отбора.

«Конечно. Его надо производить раньше. Те, кто участвовал в Кубке мира, успели сделать какую-то подготовительную работу к этому этапу. Те, кто участвовал в «Ижевской винтовке», совсем не успели. Только восстановительную. Кто-то в таком состоянии может хорошо пробежать, кто-то нет», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

Специалист подчеркнул, что определять состав на основании выступления спортсменов на «Ижевской винтовке» не совсем правильно.

«Я считаю определение состава через «Ижевскую винтовку» не совсем правильным. Мы сейчас понимаем, что Стрельцов в конце года приболел, Малиновский тоже испытывал проблемы со здоровьем. То есть спортсмены, которые участвуют во всех соревнованиях Кубка России, уже выхолощены. То, что они начинают заболевать или впадать в предболезненное состояние, как раз говорит о том, что ресурсы организма на исходе. Боюсь, это скажется на результате. Пока не буду утверждать. В пятницу проверим», — добавил он.

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