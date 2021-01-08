Куклина — о спринте: так наелась в начале подъёма, что просто встала. Это ошибка

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка не допустила ни одного промаха, но не смогла показать хорошую скорость. На момент публикации новости Куклина располагается на 14-м месте в финишном протоколе, её отставание от текущего лидера Тириль Экхофф составляет 1 минуту 21,7 секунды.
«Рада, что справилась со стрельбой. За неё сильно переживала. Наверное, допустила ошибку, что в начале третьего круга бросилась за швейцаркой и до такой степени наелась в начале подъёма, что просто встала. Мне просто хотелось сесть на снег — до такой степени закислилось тело. Это была большая ошибка. Мне просто надо было идти своим темпом, и это было бы лучше, чем то, что я сделала.
Моё состояние оставляет желать лучшего. Скорее всего, сочинская высота даёт о себе знать. Но надеюсь, что с каждым днём будет лучше», — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
- 8 января 2021
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:02
-
15:01
-
14:48
-
14:43
-
14:28
-
14:22
-
13:45
-
13:33
-
13:01
-
12:00
-
11:58
-
10:18
-
09:37
-
09:30
-
09:25
-
09:19
-
09:12
-
09:08
-
09:08
-
00:16
-
00:02
- 7 января 2021
-
23:43
-
22:42
-
22:33
-
20:06
-
18:17
-
18:12
-
15:44
-
15:17
-
13:00