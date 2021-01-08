Павлова: увидела на табло, что ухожу третьей. Конечно, маленько в шоке была

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка не допустила ни одного промаха, на момент публикации новости она располагается на шестом месте в финишном протоколе, её отставание от текущего лидера Тириль Экхофф составляет 59,1 секунды.

«Увидела на табло, что ухожу третьей. Конечно, маленько в шоке была, но старалась выйти и доработать максимально до конца.

На рубеже очень спокойно. Думаю, больше всего зависит от того, как ты подойдёшь. Трасса очень тяжёлая, очень мягкая. И лидеры очень тяжело шли. Так что боролись скорее не на рубеже, а на трассе.

Сегодня было настолько тяжело, что на последнем круге просто свет потух. Я ничего не могла сделать. Просто пыталась дойти на морально-волевых. Наверное, больше всего это неприятно по гонке — самочувствие не дало побороться за призовое место», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».