Евгения Павлова обновила лучший результат сборной России по биатлону в сезоне-2020/2021

Российская биатлонистка Евгения Павлова, которая заняла шестое место в спринтерской гонке в Оберхофе, обновила лучший результат национальной команды в сезоне-2020/2021. До этого россияне не поднимались выше 10-го места: Александр Логинов в Хохфильцене и в Контиолахти и Светлана Миронова в Контиолахти.

Миронова стала 15-й в спринте в Оберхофе, Лариса Куклина — 20-й, Ульяна Кайшева — 22-й, Ирина Казакевич — 56-й, Наталья Гербулова — 87-й.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 23.54,0 (0 промахов).

2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 29,6 (0).

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +40,2 (1)…

6. Евгения Павлова (Россия) — +1.05,3 (0)…

20. Лариса Куклина (Россия) — +1.21,7 (0)…

22. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.25,8 (1)…

56. Ирина Казакевич (Россия) — +2.44,5 (3)…

87. Наталья Гербулова (Россия) — +4.05,8 (3).