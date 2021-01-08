Тириль Экхофф: раньше я в Оберхофе без промахов не стреляла

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Если честно, я очень рада. Раньше я в Оберхофе не стреляла без промахов. Это была настоящая битва. Я очень довольна стрельбой. Я старалась не торопиться и в итоге провела стрельбу чисто», — приводит слова Экхофф NRK.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг, тройку призёров замкнула представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из россиянок Евгения Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах и финишировала с шестым временем.

Сегодня, 8 января, в Оберхофе также состоится мужская спринтерская гонка. В рамках пятого этапа Кубка мира пройдут ещё гонки преследования, смешанная эстафета и супермикст.