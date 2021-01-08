Евгения Павлова: я никому ничего не должна

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, где она заняла шестое место.

«Было ли легче бежать после победы в «Рождественской гонке»? Я выхожу и наслаждаюсь каждым днём, каждой гонкой. Нет этого напряга: «Ты должна! Ты обязана!» Я никому ничего не должна. Выхожу и кайфую максимально. Не смотрю, что будет завтра. Наслаждаюсь этим днём. Максимально стараюсь отработать.

Два года назад у меня Оберхофе всё было здорово, а потом пошло вниз? У меня здесь был перегруз, да. Было 15 бессонных ночей. Так отреагировал организм на плотные гонки. Так что в этом году я учла всё, что мне надо было. Летом я достаточно работала над объёмом, над тем ритмом, что могут быть гонки-гонки-гонки. Надо максимально обкатываться. Набирать спокойствие. Не нервничать. Я работала над этим", — цитирует Павлову сайт «Матч ТВ».



Евгения также рассказала о настрое на гонку преследования, которая состоится завтра, 9 января.

«Для меня в контактных гонках есть маленький азарт, чтобы навязать борьбу и другим понадоедать. Мне это нравится. Сейчас буду максимально отдыхать, восстанавливаться. Посмотрим, как сложится день. Не люблю загадывать», — сказала Павлова.

Победительницей спринтерской гонки в Оберхофе стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.