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Лариса Куклина: порой хочется всё бросить

Лариса Куклина: порой хочется всё бросить
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопрос, не было ли у неё момента на грани срыва после неудачных выступлений в декабре.

«Думаю, каждый бы спортсмен испытал. Но, повторюсь, у меня есть муж, есть личный тренер, который помогает в психологическом плане.

Конечно, порой хочется всё бросить, но мы понимаем, что от этого никому лучше не станет. Есть желание. Я отдаюсь полностью своей работе. Это держит меня», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Лариса заняла лишь 20-е место в спринте в Оберхофе, хотя не допустила ни одного промаха.

«Гонка далась очень тяжело. Самочувствие пока оставляет желать лучшего. Даже со всей этой ситуацией я надеюсь, что форма будет приходить. Мне надо просто показывать результат, доказывать. Пока что в данный момент я ничего не имею. Возможно, поэтому меня туда-сюда дергают. Был бы результат, такого бы не было», — добавила она.

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