Матвей Елисеев: последний промах? Так нельзя делать
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Елисеев допустил один промах на двух огневых рубежах и на данный момент занимает 16-е место среди 78 финишировавших участников. Последний из трёх кругов Елисеев прошёл медленнее двух предыдущих.
«По сравнению с декабрём есть сдвиг, но я всё равно собой недоволен. Последний промах? Так нельзя делать. На втором круге я пожадничал, пошёл за Фийоном, и это было для меня быстровато. Здесь подход к рубежу очень рабочий. Надо было восстановить дыхание, иначе всё могло быть гораздо хуже», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Перед Новым годом Елисеев с Евгенией Павловой выиграл «Рождественскую гонку».
Самый лучший день. Так хорошо сборная России по биатлону в этом сезоне ещё не выступала
Россияне наконец-то реально боролись за медали в личных гонках.
Рекомендуем вам
- 8 января 2021
-
18:06
-
17:44
-
17:30
-
17:22
-
16:51
-
16:39
-
15:46
-
15:33
-
15:31
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:02
-
15:01
-
14:48
-
14:43
-
14:28
-
14:22
-
13:45
-
13:33
-
13:01
-
12:00
-
11:58
-
10:18
-
09:37
-
09:30
-
09:25
-
09:19
-
09:12
-
09:08
-
09:08
-
00:16
-
00:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам