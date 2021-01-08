Матвей Елисеев: последний промах? Так нельзя делать

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Елисеев допустил один промах на двух огневых рубежах и на данный момент занимает 16-е место среди 78 финишировавших участников. Последний из трёх кругов Елисеев прошёл медленнее двух предыдущих.

«По сравнению с декабрём есть сдвиг, но я всё равно собой недоволен. Последний промах? Так нельзя делать. На втором круге я пожадничал, пошёл за Фийоном, и это было для меня быстровато. Здесь подход к рубежу очень рабочий. Надо было восстановить дыхание, иначе всё могло быть гораздо хуже», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Перед Новым годом Елисеев с Евгенией Павловой выиграл «Рождественскую гонку».