Эдуард Латыпов: досадный промах, прямо видел, что там габарит, недоработал

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Латыпов допустил один промах на двух огневых рубежах и занял 11-е место – лучшее среди россиян. Победителю, норвежцу Йоханнесу Бё, Латыпов на старте пасьюта будет уступать одну минуту.

«Сегодняшней гонкой доволен. Но, конечно, есть недочёты в стрельбе лёжа. Совершил досадный промах, прямо видел, что там габарит, недоработал. А так план на дистанцию выполнил, справился со стрельбой стоя, на финише удалось потерпеть.

Подготовка на сборе прошла хорошо. Ощущения на трассе всё более уверенные. Конечно, здесь тяжёлая трасса, нелегко бежится. Чувствую, что можно добавлять и добавлять. Верю, что так будет в следующих гонках.

Перед «стойкой» не было страха. Сделал свою работу, и никаких мыслей не было, кроме того, как правильно технически сделать выстрелы. Дальше ушёл работать на трассе», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».