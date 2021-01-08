Российские биатлонисты сохранили пятое место в зачёте Кубка наций после спринта в Оберхофе
Мужская сборная России по биатлону сохранила пятое место в зачёте Кубка наций после спринтерской гонки на этапе пятом Кубка мира в Оберхофе (Германия).
С убедительным отрывом лидируют норвежские биатлонисты, вторыми идут шведы, третьими – немцы.
Напомним, что спринт выиграл норвежец Йоханнес Бё, лучший из россиян Эдуард Латыпов занял 11-е место.
В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов будут представлять команду в личных гонках в следующем сезоне.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Мужчины. После 8 гонок
1. Норвегия – 3495.
2. Швеция – 3088.
3. Германия – 2989.
4. Франция – 2960.
5. Россия – 2790.
6. Австрия – 2646.
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