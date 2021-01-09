Елисеев: три промаха — очень много. Непонятно, откуда эти ошибки

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, Матвей стал лучшим из россиян. Стартовав 16-м, он завершил пасьют на той же позиции.
«Сегодня более-менее нормально чувствовал себя на дистанции. Но, конечно, со стрельбой не справился. Три промаха — это очень много. Пока непонятно, откуда взялись эти ошибки. Ветер был, как на пристрелке, но всё было смещено налево.
На последнем круге боролся максимально — не так, как бывает это со мной. По крайней мере, не отставал. Чуть не хватило, чтобы достать Бочарникова. Обидно, но боролся.
Если тренер доверит бежать сингл-микст, я согласен побежать. Такой вариант меня устроит», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
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