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Латыпов прокомментировал выступление в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе

Латыпов прокомментировал выступление в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, Эдуард пришёл к финишу 22-м. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Стартовав 16-м, он завершил гонку преследования на той же позиции.

«Самочувствие было хорошим. Не понял, почему был такой разброс в стрельбе. Потом сделал поправку, но промах был всё равно. Замёрзли руки. Функционально чувствую себя прекрасно. Осталось убрать недочёты, и всё будет хорошо.

Что делать, чтобы стабилизировать стрельбу? Нужно пообщаться с тренерами. Думаю, всё получится. Прибавить в этом компоненте я точно могу», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победителем гонки преследования стал норвежец Стурла Холм Легрейд.

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