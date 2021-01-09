Матвей Елисеев: нет разницы, кто в сборной лидер, если боремся за 15-е место

Российский биатлонист Матвей Елисеев, который стал лучшим из россиян, 16-м, в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), признался, что в настоящий момент не готов стать лидером сборной.

«Кто в команде лидер? Не знаю. По потенциалу Александр Логинов всегда выделялся, но сейчас что-то с ним не так.

Нужно ли иметь чёткого лидера в команде, чтобы другие за ним тянулись и прогрессировали? Не сказал бы. Всё равно все тянутся за лидерами мирового биатлона. Для меня лично нет большой разницы, кто в сборной лидер, если мы боремся за 15-е место.

Готов ли я стать лидером сборной? Пока, скорее, нет», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».

Елисеев вместе с Евгенией Павловой завтра выйдет на старт сингл-микста. Тем же составом они выиграли «Рождественскую гонку» 28 декабря.