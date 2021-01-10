«Латыпов был очень силён». Норвежец Легрейд — о серебре в смешанной эстафете на этапе КМ

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал результат смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Победителем гонки стала сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова, норвежская четвёрка заняла второе место.

«В биатлонном сообществе я известен как спортсмен, который плохо выступает на коротких дистанциях, поэтому мне был необходим отрыв на подъёме. Но россиянин был силён, поэтому, к сожалению, я финишировал вторым», — приводит слова Легрейда NRK.

«Струла не мог сделать большего, россиянин был очень силён. Мы довольны результатом», — прокомментировала Ингрид Тандерволд.

Российская команда прервала безмедальную серию на Кубке мира, которая насчитывала 43 гонки.