«Латыпов был очень силён». Норвежец Легрейд — о серебре в смешанной эстафете на этапе КМ

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал результат смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Победителем гонки стала сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова, норвежская четвёрка заняла второе место.
«В биатлонном сообществе я известен как спортсмен, который плохо выступает на коротких дистанциях, поэтому мне был необходим отрыв на подъёме. Но россиянин был силён, поэтому, к сожалению, я финишировал вторым», — приводит слова Легрейда NRK.
«Струла не мог сделать большего, россиянин был очень силён. Мы довольны результатом», — прокомментировала Ингрид Тандерволд.
Российская команда прервала безмедальную серию на Кубке мира, которая насчитывала 43 гонки.
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